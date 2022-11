Detienen pagos del Bienestar en zona rural

Por esa razón, afirmó, las fechas de entrega del dinero se recorrerán, lo que también pospondrá los operativos para los habitantes de la Comisaría de Esperanza, quienes según el funcionario serán atendidos el lunes 14 y martes 15 de noviembre.

Mientras que los ciudadanos de Cócorit cuyos apellidos sean de la letra A, a la M, dijo que recibirán el efectivo el día miércoles 16 y los beneficiarios de apellido de la M a la letra Z, podrán cobrar el jueves 17.

El resto de las comunidades anunciadas en días pasados, seguirán en la misma programación y de existir un cambio se publicará en la página de la Secretaría del Bienestar de Cajeme.

Sin embargo, las y los incluidos en el programa se mantienen con incertidumbre de que puedan cambiar la fecha y no acudir en tiempo y forma a los operativos de pago.

"Con ese dinero le compro todo lo que mi hija requiere para aseo personal y comida saludable, deben de dar los días exactos, porque puede que no esté la programación en la página, la borren o algo por el estilo y si no vas el día que te toca, ya no te dan el recurso", manifestó la mamá de Guadalupe Valladares, una joven con síndrome de Down.

DATO: Hasta este viernes a las 11 de la mañana, la Secretaría no ha anunciado las nuevas fechas a través de su página.