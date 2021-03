Deslinde de terrenos debe ser conforme a derecho: Canacintra

Por: Deniss Cabrera

Aun cuando existe preocupación por una posible expropiación de terrenos, se trata de un deslinde del territorio yaqui, como parte de los acuerdos del Plan de Justicia, proceso que se debe realizar conforme a derecho, expuso Julio Cesar Pablos Ruiz.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), indicó que de acuerdo con los edictos que se publicaron por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), los posibles afectados podrán mostrar su la legalidad de sus tierras en un periodo de 30 días.

“Es simple y sencillamente deslindar bien el terreno yaqui y si hay algún afectado se le da la oportunidad de demostrar la legal propiedad del terreno, si no lo hace queda entendido que no es de ellos y pasa a la tribu, no veo dolo, que exista un acto de expropiación como se le conoce y teme en Cajeme”.