Desesperada madre pide ayuda para su hija enferma

Explicó que la asistente del hospital le dijo que tenía que esperar, ya que su niña no tenía nada y se veía bien. Pero la niña se volvió a poner mal y la ingresaron al hospital.

Los médicos decidieron trasladarla al HIES de Hermosillo, de donde la pasaron a ginecopediatría del IMSS, ahí estuvo internada 20 días, de los cuales, 9 fueron en terapia intensiva.

Dijo que ahí fue tratada por médicos generales, ya que no hay neurólogo, ni la tecnología que se requiere para tratar la condición en la que se encuentra su bebé.

Agregó que tuvieron que sacar a la pequeña del hospital estando intubada, para llevarla a una clínica particular a realizarle una resonancia magnética y, por sus propios medios, contrataron a una neuróloga pediatra para que acudiera personalmente con su equipo médico al IMSS a realizarle un electroencefalograma.

Informó que el lunes decidieron trasladarla al IMSS de Ciudad Obregón, pero aún no tienen un diagnóstico concreto; sin embargo, que los médicos lo están manejando como una posible meningitis autoinmune.

Mencionó que el pasado viernes estaba programada para darla de alta, pero nuevamente se puso muy grave y volvió a terapia intensiva.

"Estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer ni a quién acudir para que ayuden a mi hija. Desde que llegó solo la han mantenido sedada, no le han realizado ningún estudio para ver cómo sigue su cerebro y quiero pedirles a todas las personas que si saben a dónde puedo acudir, alguna Fundación que me ayude, o alguna persona de buen corazón que me diga qué hacer o a dónde llevar a mi hija para que la atiendan como se debe. Cada día que pasa su cerebro se afecta más y no quiero llegar al punto de perderla", escribió la desesperada madre.