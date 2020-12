Desconoce Protección Civil sobre "table lavado" en Ciudad Obregón

El lavado de automóviles que hace uso de jovencitas semidesnudas para promoverse en Cajeme, no ha sido verificado por autoridades municipales. Luego de que se difundiera un video en redes sociales en el cual se exhibe a mujeres como objeto sexual y que incluso podrían ser menores de edad, la Unidad Municipal de Protección Civil dijo no estar enterada de la operación del lavado. Francisco Mendoza Calderón, titular de la dependencia, confirmó que no tiene conocimiento del establecimiento, ni de la manera en que se promociona. Mujeres activistas de Cajeme dijeron que indagarán con qué licencia opera el establecimiento, pues a pesar de que se denomina como un lavado de autos, este parece un table dance y no saben si está regulado.

El problema de estos lugares es que se muchos se prestan para que haya explotación sexual, trata de mujeres y menores de edad, mencionaron. Las activistas mencionaron que no es abolicionista y no está en contra de la operación de prostíbulos, por ello la necesidad de revisar las condiciones laborales de las empleadas. Y es que en este momento no hay condiciones de seguridad en Cajeme, especialmente por el alto número de feminicidios y mujeres que han sido privadas de la libertad ilegalmente, puntualizó.