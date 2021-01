Denuncian supuesto tráfico de influencia con espectacular

"Si lo quieren tendrán que pagar por ellos, soy trabajador y empresario legítimo y no soy partidista de nadie, y sin poder o respaldo como el que tienen los funcionarios tengo el valor de decir que yo no les tengo miedo, ni me van a intimidar".

Además, se expone que existe un proceso legal, al existir presuntamente demandas contra los implicados, lamentando que los servidores públicos no actúen conforme a derecho y para el pueblo.