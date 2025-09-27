Dejan lluvias calles inundadas

Las recientes lluvias volvieron a dejar inundadas y encharcadas algunas calles de Cajeme, lo que complicó el tránsito de los automovilistas tanto en la zona urbana como en el casco rural del Municipio.

Uno de los puntos donde se observaron inundaciones es el tramo del bulevar Ignacio Ramírez, que comprende de la California a la Tabasco aproximadamente, lo que causó dificultades tanto a automovilistas como a ciclistas y peatones, siendo esta una zona de la ciudad donde se encuentran algunos negocios de comida y tiendas de conveniencia.

En el andador del bulevar mencionado se generaron encharcamientos y lodo, lo que, sumado a la maleza crecida, provocó que este no estuviera en condiciones ideales para que los peatones pudieran desplazarse por las vialidades de manera segura.

Residentes de la colonia Cortinas opinaron que deberían tomarse acciones para evitar que esta zona de la ciudad se vea afectada con cada lluvia, pues en el Gobierno 2021–2024 se rehabilitaron las calles.

Por otro lado, en la zona rural de Cajeme también se generaron inundaciones y encharcamientos que evidenciaron el deplorable estado en el que se encuentran algunas de las vialidades. Ejemplo de ello fue la calle Francisco I. Madero, entre Tamaulipas y Nuevo León, así como el tramo que va de la Colegio Militar a la Sonora.

Ayer también fue cerrado temporalmente el paso a desnivel de la calle 200 por precaución, debido a la acumulación de agua pluvial.

SIGUEN PRONÓSTICOS DE LLUVIA

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que para los siguientes días no se descartan probabilidades de lluvia en Cajeme, por lo que la población debe estar atenta a la información que proporcione la dependencia en todo momento.

Sobre accidentes, comentó que no hubo mayores afectaciones, solamente la caída de un poste en la calle 300.

En el Municipio siguen las obras para rescatar vialidades en malas condiciones