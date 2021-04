Dejan de lado la violencia de género en el debate: feministas

María Dolores Hernández Gil, de Cadena Feminista, lamentó que pareciera no existir un interés real en materia de programas para combatir, erradicar y prevenir la violencia de género.

"Estamos en un proceso electoral en el que tuvimos un debate y no vemos que este tema sea parte de la agenda, de ahí la importancia de que no se tenga, no solamente una intención de mostrar interés por la agenda feminista de programas que ya existen, sino que se lleven a cabo con efectividad".