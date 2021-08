Deja Oomapasc sin agua a vecinos de Villa Bonita

"No avisaron, a veces avisan y otras no, pero esta vez sí se pasaron porque no dieron a conocer que se iría el servicio, regresó un tiempo breve por la madrugada y después nos volvimos a quedar sin agua", manifestó Dulce María Rosas, vecina de la calle Paseo de las Pérgolas.

Cabe resaltar, que el suministro de agua se corta también cada vez que por las altas temperaturas y otros fenómenos climatológicos hay apagones de luz.

Por otra parte, Fructuoso Méndez Valenzuela, Director Operativo del organismo, dijo que la falta de servicio se presentó debido a los bajos niveles del Canal Bajo; sin embargo, la Conagua desde el pasado martes comenzó a soltar más agua sin que se viera reflejado de manera inmediata en el suministro.