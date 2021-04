Deben regularse las promesas falsas de campaña: Rosario Robles

Sin embargo, no fue insistente en considerar castigar con el rigor de la ley a quien no cumpla con la palabra empeñada.

"Yo pienso que sí se tienen que regular este tipo de acciones, porque de alguna manera se está engañando a la ciudadanía que va a votar con promesas que luego no cumplen"

POCO ORIGINAL: PABLOS RUIZ



Parte de las propuestas presentadas por la candidata por Sonora, Rosario Robles Robles, resultaron ya estar establecidas ante la ley, lo que se considera poco original para el líder industrial Julio César Pablos Ruiz.

El presidente de Canacintra destacó que entre sus temas expuestos se encuentra el establecer una nueva Ley de adquisiciones para que se retomen las pláticas nacionales e internacionales de forma transparente.

Sin embargo, destacó que tal propuesta ya existe, pero no es utilizada correctamente, "probablemente no sabe mucho del tema, tenemos que levantar la voz y reprimir cuando los candidatos no sepan de lo que están hablando", manifestó.

Asimismo, dijo que la realización de una evaluación permanente y pública de los indicadores de eficiencia y dependencias, también ya existe, "lo que se necesita para ese tema es que la forma como lo hagan sea de manera simple y sencilla para que cualquier persona como ustedes y yo puedan tener acceso y entender qué se hace con los dineros, eso sí sería una buena idea", destacó.

En cuanto al tema de infraestructura no especifica a detalle la inversión, comentó, ni cómo obtendría dinero para eso, lo que hace pensar que desconoce del tema.

"Ya no se debe permitir que candidatos hablen sin datos económicos, en ese rubro habló de muchos porcentajes de deficiencias de servicios públicos del Estado, esa no es la información que necesitamos, sabemos que estamos amolados, lo que nos interesa es saber de dónde se sacará ese dinero para ese compromiso de campaña"

Consideró importante que en cuestión de salud, se debe de trabajar con lo que ya se tiene, pero le pareció incongruente que la candidata quiera crear una estancia para adultos mayores financiada por el Isssteson a pesar de que la institución no tiene los recursos necesarios para eso.