"Yo tenía tiempo con ganas de aprender a dibujar, me di cuenta de que no sabía y fui a tomar cursos y ahí fue aprendiendo, me fui ayudando con libros y practicando y ahí al club de la tercera edad venían maestras a darnos clases de manualidad".

Noticia Relacionada Da colorido a sus pinturas

PUBLICIDAD

Las llamativas aves, que es lo que más le gusta pintar, son a base de pintura de uñas, esmaltes que compra en el tianguis, pues ha logrado encontrar diversas gamas y texturas.

Sin embargo, el arte de don Ángel va más allá de sus pinturas, pues también aprovecha cada desecho eléctrico para crear lámparas, relojes u otras manualidades, todas ellas recicladas.

Aunque sus cuadros están elaborados detalladamente, ninguno de ellos ha sido puesto en venta, pues lo que más desea es poder montar una exposición para dar a conocer su trabajo, lo cual se llevaría a cabo en la Fundación Lulú en Esperanza, pero por la pandemia se tuvo que suspender.