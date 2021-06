Convocan a ser policías en Cajeme

Entre los requisitos, destacan: residencia mínima de dos años en Cajeme, no contar con familiares dentro de la corporación policial, no contar con antecedentes penales, preparatoria terminada, no padecer enfermedades crónicas degenerativas, entre otras.

Deberán presentar solicitud de empleo, identificación oficial vigente, cartilla militar liberada, examen toxicológico, acta de nacimiento, CURP, además de otros requisitos.