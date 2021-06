Construcción de la UMF del IMSS 66 podría licitarse de nuevo

PUBLICIDAD

La construcción de la clínica 66, inició en 2016 al sur oriente de la ciudad, en tres ocasiones ha sido licitada y pretende dar atención a 40 mil derechohabientes que se atienden actualmente en el inmueble ubicado sobre la calle Tabasco entre 6 de Abril y 200.

"Todavía tenemos pendiente la culminación de la UMF 66, que es la que está por rumbos de Seguridad Pública, no se pudo hacer el cierre, no nos han dicho si fue por problemas de techo presupuestal o simplemente porque no cumplieron con los requisitos los participantes, pero se va a volver a licitar para que se pueda culminar la obra", apuntó.

Por otra parte, mencionó que fueron informados de la construcción de otra UMF al norponiente de la ciudad y para lo cual, se solicitarían 4 hectáreas al Municipio.