Confían en nuevo Gobierno

Lo ha reconocido Javier La­marque Cano, quien tomó pro­testa como alcalde de Cajeme el pasado 16 de septiembre y du­rante su mensaje a la ciudadanía.

"En mis recorridos con la ciudadanía, fui reconociendo el malestar que produce la insegu­ridad que azota al municipio, asi­mismo, la lamentable situación en que se encuentran las calles, la señalización, el alumbrado pú­blico, el alcantarillado, la falta de empleo y el deterioro que hay en el que alguna vez fue próspero y pujante Municipio", dijo en su discurso.

La expectativa que priva en­tre los habitantes de Cajeme es grande ante el inicio de un nuevo Gobierno Municipal y Estatal.

Hay quienes confían en que exista un cambio, mientras que existen opiniones distintas en las que las personas no creen en las promesas del nuevo alcalde.

"Esperemos que ahora sí cumplan lo que prometen, que bacheen las calles, sobre todo porque no se puede andar por ningún lado", dijo Rolando Pérez, comerciante de la colonia Centro.

En contraste, María Julia, vecina de la colonia Cajeme, co­mentó que no confía en "ningún político, porque todos prometen y no cumplen, si así fuera la ciudad no pareciera un pueblo abandonado.

LOS BACHES, LA QUEJA FRECUENTE

El malestar general es el esta­do de las calles y sus baches, ade­más de los drenajes colapsados.

"No se puede andar por nin­guna calle, tienes que sacarle la vuelta a los baches y además a los drenajes colapsados por temor a caer en un socavón", manifestó Oswaldo Navarro, trabajador de una empresa de paquetería.

Lamarque Cano arrancó un programa de bacheo y de repa­ración de la red sanitaria, en una primera etapa en 20 colonias del sur de la ciudad, y dijo que pre­sentará resultados de los avances en los primeros cien días de su Gobierno.

MALESTAR POR INSEGURIDAD Y RATIFICACIÓN DE TARANGO

"Empezó mal este señor en nombrar a Tarango en Seguridad Pública", dijo Martha Patricia Es­pinoza Casillas, usuaria de Face­book, mientras el alcalde emitía su mensaje al pueblo cajemense

En el mismo sentido se pro­nunció otra usuaria de las redes sociales, de nombre Martha Lo­renia Castillo, quien, durante el mensaje de Lamarque, expresó: "No queremos promesas, fuera Tarango".

Al respecto, Lamarque Cano ha señalado que la ratificación de Cándido Tarango Velázquez al frente de la Secretaría de Segu­ridad Pública Municipal, es para que dé resultados, de lo contra­rio, le solicitaría su renuncia.