Confía Libre Tránsito en Lamarque Can

El vocero del movimiento, dijo que quienes están a cargo de la Presidencia Municipal pueden interceder ante el Gobierno Federal para que no utilicen la fuerza pública en contra de la lucha que mantienen desde hace cuatro años.

Argumentó que el movimiento en Sonora, a diferencia de otros estados, no obliga con armas a los conductores a pagar una aportación monetaria, sino que dan paso libre a quien decida no apoyar y que por eso aquí no deben de utilizar la fuerza pública.

"En Sonora nuestro movimiento jamás obliga a nadie a pagar, las personas que aportan algo para la lucha lo hacen de manera voluntaria, si no tienen qué apoyar no hay ningún problema, siguen su paso libre", expresó.

Canaan Castaños expuso que cualquier alcalde tiene argumentos sólidos para defender la causa, ya que la misma Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal los respalda.

"Cajeme es uno de los municipios más castigados con casetas de cobro de manera injustificada. La Ley dice que no debe haber una caseta a menos de 100 kilómetros de la otra, entonces ahí tienes una en esperanza otra en Fundición, otra en la en La Jaula; ahí hay una violación muy clara a la misma ley", subrayó.

"Aquí ningún alcalde en Sonora nos ha apoyado, de todos los presidentes municipales por donde pasa la carretera, todos se hicieron los occisos en este periodo y en el anterior cuando iniciamos en 2017", resaltó.

Comentó que si desde un principio se hubieran unido al movimiento, alcaldes, diputados locales y federales, así como senadores, el problema ya estaría resuelto.