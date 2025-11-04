  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Comerciantes de Cajeme piden que Protección Civil revise negocios antes de fiestas navideñas

Quieren prevenir accidentes y que cualquier irregularidad se solucione, para evitar tragedias como la que sucedió en Hermosillo

Nov. 04, 2025
Durante diciembre se satura el centro de la ciudad y es necesario que se revisen los negocios para evitar tragedias, afirmó el dirigente de los ambulantes
Representantes del comercio ambulante solicitarán a Protección Civil que se hagan recorridos por los negocios del centro de Obregón antes de diciembre para garantizar más seguridad a los visitantes y comerciantes frente a los hechos de la explosión que se registró en Waldos de Hermosillo, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que solicitarán una reunión con las autoridades municipales para solicitar apoyo en la seguridad, pero también a Protección Civil para que revisen los negocios del centro de Obregón antes de que lleguen las fechas de mayor afluencia de visitantes, con el fin de que se detecte cualquier irregularidad que deba solucionarse para evitar tragedias como la que sucedió en Hermosillo.

"No tardamos en juntarnos con el Ayuntamiento para solicitarles refuerzos, que se cuide, e incluso Protección Civil con la situación de Hermosillo, no la podemos pasar por alto, hay que cuidar los negocios, hay que inspeccionar, hay que estar muy al pendiente, porque si bien es cierto que noviembre se empieza a ver la gente, del 10 al 24 de diciembre es una locura, es en realidad donde se desahoga la raza, vende en esos días lo que no vende en todo el año, pero también pudiese haber consecuencias que hay que prevenirlas", señaló.

DEBEN REVISAR TODOS LOS NEGOCIOS 

Montaño Gutiérrez dijo que las revisiones deben hacerse a todos los negocios, sean ambulantes o establecidos, para garantizar a los visitantes y comerciantes que estarán seguros durante su visita al centro de Obregón.

"A todo mundo, a todos que recorran el centro, que revisen al establecido, al ambulante, para que lleguemos el día 31 a buen puerto, que no tengamos problemas y que sea diciembre un diciembre inolvidable", concluyó.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


