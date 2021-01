Colectivos realizan mega búsqueda en Obregón

Cecilia Delgado , líder de Buscadoras por la Paz, expuso que es importante que las familias de personas que fueron privadas de su libertad, acudan a la fiscalía a realizarse la prueba de ADN, pues se tiene conocimiento de más de 80 cuerpos que aún no han sido entregados.

Cecilia Delgado, líder de Buscadoras por la Paz, expuso que es importante que las familias de personas que fueron privadas de su libertad, acudan a la fiscalía a realizarse la prueba de ADN, pues se tiene conocimiento de más de 80 cuerpos que aún no han sido entregados.

Noticia Relacionada Hostigamiento laboral en guarderías

Invitó también a unirse y apoyar a los colectivos, pues son muchas las personas desaparecidas, ya que actualmente el apoyo con el que cuentan por parte de las autoridades es principalmente seguridad en las búsquedas.

"Ninguna madre merece desenterrar a su hijo, ni encontrar a su hijo, lo viví, lo sueño, lo vivo, lo sufro, no me dejan mentir porque lo que más ama una madre son los hijos, antes me mataba la idea de si mi hijo sufrió, hora que lo encuentro, mi dolor es cuánto daño le harían" expresó.

Hasta el momento, no han dado positivo, sin embargo, los trabajos se mantendrán todo el día sábado y domingo.