Colectivo Independiente Punto Tres presentará historias de migrantes

Migrantes que pasan por Ciudad Obregón, Nogales, Agua Prieta y San Ignacio Río Colorado, podrán contar sus historias a través del proyecto "Migra el arpa como migro yo", informó Héctor Javier Partida Medina.

El músico del Colectivo Independiente Punto Tres, explicó que en el 2023 enviaron la propuesta al programa estatal Pecda y aplicaron junto a otras 20 a nivel Sonora.

Detalló que buscarán vivencias de personas que van por el sueño americano, para después grabar audios y presentarlos en espacios públicos.

"Para mí lo importante es que las personas escuchen los testimonios de los migrantes. Entonces el arma la voy a usar para musicalizar y que sea algo más atractivo para las personas", mencionó.

Partida Medina comentó que actualmente están trabajando en el proyecto para poder presentarlo en marzo de este año, por lo que con ayuda de su equipo de trabajo se encuentran en comunicación con instituciones y comedores, a fin de entrevistar a los viajeros.

Primero dijo, comenzarán a aplicar el mismo en Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y finalmente en Ciudad Obregón.

"¿Por qué yo no sé del tema de la migración, si yo nací en Nogales, una ciudad que tiene mucho tráfico de migrantes? Y sé que hay muchas personas como yo, que no tenemos idea del tema. Este es importante y es algo que debemos de platicar de ello, me gustaría que esto sirva a las personas cuando vean el proyecto ya armado", concluyó.

Cabe señalar que por protección a la privacidad de los migrantes, hasta el momento utilizarán audios para contar sus testimonios.