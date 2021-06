Cobran urbanos "lo que quieren"

Aun cuando la mayoría de las unidades mantienen una tarifa de ocho pesos, al ser camiones viejos o que no cuentan con aire acondicionado, en algunas rutas los operadores optan cobrar nueve pesos de manera arbitraria.

Usuarios denunciaron que al pagar su pasaje, si no se le da la cantidad exacta al chofer, no se les regresa la feria correcta, lo que causa molestia, pues el servicio que se brinda es decadente y hasta el momento no se ha autorizado un aumento a la tarifa.