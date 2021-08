Club de Usuarios busca “borrón y cuenta nueva”

“Lo que pedimos es que se haga un estudio socioeconómico para que vean la situación de cada usuario, no es que no quieran pagar, pero no pueden ponerse al corriente, en cambio si se les elimina el adeudo, podrán ponerse al corriente en su próximo recibo”.

Hasta el momento son 20 deudores los que han solicitado el apoyo, con la intención de presentar su situación, dijo, sin embargo, saben que son más personas las que requieren de ayuda para regularizar su deuda.

Indicó que se tuvo un acercamiento con las autoridades del Oomapasc, para llegar a un acuerdo, quienes les comentaron que se analizará la solicitud que les fue entregada en días pasados.

Agregó que entre los casos hay quienes se han mantenido pagando sus recibos mes con mes, pero el monto del adeudo no ha presentado alguna disminución, sólo han evitado que éste se incremente aún más.