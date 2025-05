Ciudadanía de Cajeme desconoce elección del Poder Judicial

A través de un sondeo ciudadano, la gran mayoría de habitantes del municipio de Cajeme desconoce sobre el proceso electoral del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, que se realizará el domingo 1 de junio.

Mientras que una minoría manifestó conocer los perfiles de los participantes, los cuales se encuentran en la página: https://conocelespoderjudicial.ieesonora.org.mx/, en el apartado: filtros de búsqueda.

Manuel Elías Álvarez, residente del sur de Ciudad Obregón, destacó que no tiene el conocimiento sobre el tema, pero tampoco se encuentra interesado en revisar el currículum de quienes pretenden ocupar un cargo.

"No sabía de las elecciones, no me da mucha importancia la verdad, no veo nada de eso", expuso.

En cambio, Cuauhtémoc Valdez Gutiérrez, originario de Sinaloa, quien reside en Ciudad Obregón desde hace más de 40 años, dijo tener definido por quién votará, luego de decir que estudio los antecedentes de los aspirantes.

"Vamos a ir, con mucho gusto y muchas ganas a votar, por un nuevo Poder Judicial que sea bien del pueblo. Tengo información sobre eso, me la mandaron por teléfono", mencionó.

La señora María Luisa Pichardo manifestó abiertamente desconocer el proceso electoral, por lo que consideró importante que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) difundiera más para al menos saber sobre la fecha y la ubicación de casillas.

"No conozco nada de eso", expresó, luego de agregar que estaría dispuesta a conocer más sobre quiénes son los candidatos, así como las funciones que ejercerían de ocupar un puesto.

Serán 50 vacantes a los cargos del Poder Judicial. Y habrá mil 937 casillas en Sonora, cada una de ellas contará con 10 funcionarios quienes asesorarán a los votantes.