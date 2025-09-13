Cierran vialidades en Cajeme por preparativos para El Grito

Debido a que en la zona urbana y rural del municipio de Cajeme se llevan a cabo preparativos para la conmemoración del 215 aniversario del Día de la Independencia, algunos puntos viales se encuentran y permanecerán cerrados, por lo que se recomienda a los cajemenses tener precaución al momento de circular por estas zonas.

En el tramo que comprende de la calle 5 de febrero a la Sonora, por la Hidalgo, se instalaron barandales para llevar a cabo la instalación de juegos mecánicos, un atractivo característico de la fiesta patria que se realiza cada año durante la noche del día 15 de septiembre.

Por otra parte, en la comisaría de Pueblo Yaqui, se cerró de manera temporal la calle Emiliano Zapata, del tramo que comprende de la Venustiano Carranza a la Francisco Villa, por lo que se sugiere a los habitantes de esta zona del casco rural tomar sus precauciones al manejar.

Un caso similar sucede en la comisaría de Esperanza, por la calle Colegio Militar entre Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, donde se instalan estructuras para puestos de venta, así como juegos mecánicos para la atracción de quienes asistan al evento.

En la plaza Álvaro Obregón comenzará la fiesta patria a las 7:00 horas y se contará con un espectáculo de luces que sustituirá la tradicional quema de castillo que se realizaba, pues ya no se permite el uso de fuegos artificiales. Posteriormente se dará El Grito a las 22:00 horas.

Hay otros puntos del municipio que se encuentran cerrados por obras de rehabilitación, para el rescate de las vialidades en mal estado.