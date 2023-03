Cierran padres de familia Secundaria No. 2

Los padres de familia denunciaron que la escuela se encuentra en muy malas condiciones, en las que los estudiantes no pueden utilizar el baño, no cuentan con suficientes mesa bancos y la infraestructura en general se encuentra en malas condiciones, además denunciaron malos tratos desde la dirección y argumentaron que no sostienen juntas de padres de familia ni existe transparencia en temas presupuestales.

El señor Abel Cázares, dijo que actualmente su hija estudia en esa institución educativa y señaló que las malas condiciones de infraestructura le afectan a ella y a otros alumnos, además que es un problema añejo y que no han podido resolver las autoridades en la materia.

Mario Hernández Barreras, supervisor de las escuelas técnicas del estado de Sonora, acudió en representación de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y afirmó que se revisará el tema de la infraestructura educativa, sin embargo, dijo que después de la pandemia del Covid-19 muchas escuelas técnicas quedaron en muy mal estado, por lo que el proceso de recuperación ha sido tardado.

Añadió que iniciará los procedimientos correspondientes para analizar el caso de la directora tomando las evidencias que proporcionaron los docentes y padres de familia.

Desde la semana pasada las manifestaciones por parte de padres de familia y docentes han estado presentes y este lunes optaron por cerrar el plantel para hacerse escuchar y aseguraron que continuarán con esas acciones el tiempo que sea necesario.