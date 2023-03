“Chapayecas” cumplen una manda

Sin embargo, comentó que previo a Semana Santa salen a las calles de su comunidad a pedir un apoyo monetario para sostenerse en alimentación, traslados de un pueblo a otro, entre otro tipo de gastos que se pudieran generar durante la celebración religiosa en honor a Jesucristo.

Lejos de ser un espectáculo para los visitantes, detalló que los fariseos participan para pedirle salud a Dios (manda), agradecer al creador por una bendición o milagro o bien por vocación a sus creencias.

“Si es solidaria la gente cuando pasamos a pedir recurso, porque todos sabemos el sufrimiento que se llevan ahí las personas que están llevando ese servicio, se pasa calor, hambre, sed, desvelo, ausencia en la familia, entre otras”, comentó.

Valenzuela García, añadió que los fariseos, también llamados “chapayecas”, deben cumplir sus reglas religiosas durante la Cuaresma, algunas de ellas son no tener relación conyugal, no asistir a fiestas, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y de no cumplirse reciben un castigo.