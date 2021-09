Candido Tarango debe cumplir o se va en tres meses

Fue condicionada por acuerdo del resto de los ediles y por ello debe presentar un plan de trabajo en el que se le esté evaluando de forma mensual. "Si no cumple su trabajo, hasta ahí", expresó en referencia al acuerdo que se hizo en sesión de Ayuntamiento y dijo, se le puede dar como plazo tres meses para que sea evaluado y presente resultados. "Si no hay resultados pues tomaremos decisiones, se le comentó por parte de dos compañeros que ahora sí tiene la oportunidad de sacarse la espinita y si no se le apoyaba en la otra administración ahora sí lo tendrá, pero va a haber condiciones y vamos a esperar resultados".

"Yo calculo que esperaremos tres meses, si en tres meses no da resultado hay que promover que al compañero lo muevan, porque no va entrando ahorita, ya tiene tiempo, si él comenta que no le daban equipo o no había presupuesto, pues ya no, ya están las condiciones y me parece razonable esos tres meses", puntualizó. Cabe mencionar que el alcalde Javier Lamarque Cano ha pedido a los opositores de la ratificación de Tarango Velázquez, una oportunidad para que se quede al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; sin embargo, también manifestó que si no hay resultados positivos, se le quitará del cargo.