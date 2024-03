Canadevi Sonora Sur prevé que pudieran regresar los subsidios a la vivienda

Hace algunos años desaparecieron los subsidios federales a los desarrolladores de vivienda, lo que hace muy costosa la inversión y por ello, incosteable la construcción de casas económicas; sin embargo, estos apoyos pudieran volver en el corto a mediano plazo, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en el sur de Sonora, Javier Eduardo Estrella Castillo.

Ello, por la alta demanda existente de parte de trabajadores cuyos créditos de Infonavit sólo les alcanzan para obtener viviendas de alrededor de 500 mil pesos, cuando la mayor parte de las que se están construyendo en la actualidad son de entre los 650 mil y un millón 200 mil pesos, afirmó.

"Y no es que los constructores de fraccionamientos no quieran hacer casas más económicas, sino que, por los altos costos que representa la necesaria introducción de servicios, no es costeable edificarlas", expresó.

De acuerdo con la exigencia de este gran segmento de la población, podría ser entre uno y tres años cuando el gobierno federal reactive los subsidios y se pueda observar de nueva cuenta cómo comienzan a ser construidas colonias para cubrir la demanda existente en esta materia.

VIVIENDA VERTICAL

Aunque no es muy común en Cajeme la existencia de viviendas verticales, esta pudiera ser una realidad en un futuro no muy lejano, debido sobre todo a la necesidad de los gobiernos por proveer a cada vez más personas de los servicios como agua potable y alcantarillado, lo cual resulta muy caro llevarlos a lugares apartados de donde ya existe la urbanización.