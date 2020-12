Canacintra dice no a los "moches"

"No hay pretextos porque un empresario debe aceptar un moche o peor aún ofrecerlos, a quién le gusta repartir un dinero que a veces es difícil inclusive ejercerlo como empresa, por qué tener que darlo hacia afuera. El país es un país chueco, corrupto, y muchas empresas que tienen muchos años lidiamos y sobreviviremos con temas de corrupción y debemos de cambiar", comentó.

Fue apenas hace unos días, cuando en conjunto con la Canaco se firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), indicó, y esta será una de las estrategias a seguir para romper esta práctica nociva.

Detalló que este cierre de año y durante el 2021, las empresas deberán apoyar con la denuncia, pero más aún, dejando de ejecutar esta práctica sancionada por ley.

"El ataque a la corrupción se basa únicamente con el ejercicio de la transparencia, es un paso básico, no estamos ya de acuerdo en dar mochadas, en quedarnos callados con parte del Gobierno que pide, o peor aún ante un empresario que la da", subrayó.

El país cuenta con un Sistema Nacional Anticorrupción que está funcionando desde el 2017, añadió, y ya es responsabilidad de cada quien apegarse o no a él.

"Es muy fuerte en todos los sentidos, no solamente en el ámbito público, también en el privado se da, es decir, no solo en la relación Gobierno-privado o Gobierno-empresas, sino en las propias empresas se dan este tipo de actos y el Gobierno no tiene mucho que hacer en lo privado", agregó.

La cultura del mexicano de "el que no tranza no avanza" y "de que se muera mi abuela o que me muera yo, pues que se muera mi abuela" o el que "si no lo hago yo lo va a hacer otro", debe ausentarse ya, agregó, y suplirse con la denuncia.