Canaan Castaños, descarta ir por una candidatura para el 2021

Sin embargo, dijo que no se encuentra interesado en unirse a un proyecto político, pero sí le gustaría que los integrantes del movimiento y el gremio periodístico tuviera más participación en las decisiones gubernamentales del Municipio, Estado y Federación.

"Yo en lo personal no estoy interesado en competir por un cargo electoral, pero sí me gustaría que compañeros de este movimiento lo hicieran, también no podemos estarle dejando a los mismos de siempre a que sigan tomando las decisiones", señaló.

Manifestó que a excepción de Javier Lamarque y Wendy Briceño, el resto de los diputados morenistas aprobaron una Ley que sanciona a quienes toman las casetas de cobro, acción que el diputado Gerardo Fernández Noroña calificó como una grosería, señaló.

Además, el representante por el Libre Tránsito resaltó que para las diversas decisiones presentadas en cabildos, congresos locales y federales, debe existir participación de gente del movimiento.

E incluso consideró debe de tomarse en cuenta al gremio periodístico, porque consideró que no solo deben participar los mismos funcionarios.

"Sería bueno que el gremio de periodistas estuviera ahí en el Senado en la Cámara, porque quién mejor que ustedes saben la persecución que sufren cuando cuestionan a un funcionario", resaltó.