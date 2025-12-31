  • 24° C
CAM busca más inclusión laboral en Cajeme en 2026

Los alumnos que trabajan en alguna empresa han sido reconocidos por su labor y desempeño

Dic. 31, 2025
Actualmente se tienen alrededor de 80 estudiantes cursando sus estudios en la escuela, quienes retomarán actividades el 12 de enero
Pese a haber tenido un ligero incremento de egresados del CAM 40 Laboral contratados en empresas locales durante el 2025, todavía hace falta la apertura de espacios para jóvenes con discapacidad y la cultura de inclusión laboral en Cajeme, afirmó Victoria Chavarín Olivares, directora del plantel.

En febrero de este año se tenían tres alumnos egresados del CAM 40 Laboral en empresas de la localidad y la cifra se duplicó para el cierre de este año, lo cual representó un crecimiento, pero todavía hace falta que los negocios volteen a ver a este sector de la población.

Chavarín Olivares aseguró que los jóvenes que cursan los estudios se capacitan en diferentes oficios y pueden desempeñarse en diferentes áreas e incluso han sido reconocidos por las empresas en las que trabajan, por lo que buscan crear conciencia entre los negocios y establecimientos para lograr que más puedan tener oportunidades laborales.

ACCIONES Y DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD

"Hay muy poco alumnado o muy poco egresado incluido trabajando en empresas, sí hay alumnos, sí hay exalumnos que están trabajando y que se han desempeñado muy bien, favorablemente y los han reconocido en las empresas, pero sí hacen falta más espacios para los muchachos".

La falta de oportunidades en empresas establecidas en Cajeme lleva a que los jóvenes se autoempleen con la ayuda de los padres de familia, vendiendo productos que ellos mismos elaboran que van desde alimentos, artículos de belleza, herrería, entre otros.

Los exalumnos también se abren espacios en los bazares que se han realizado en la ciudad para que personas con discapacidad puedan vender sus productos, lo cual, aseguró Chavarín Olivares, es algo positivo.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


