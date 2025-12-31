Carteros van por diálogo a inicios de año

Luego de haber acordado una mesa de trabajo con la parte oficial para negociar ajustes salariales, prestaciones y mejoras en las condiciones de trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Postales suspendió el emplazamiento a huelga programado para enero.

Ramón René Escobell Montes, secretario general de la unión sindical en la región Obregón, informó que los trabajadores apuestan a las reuniones con las autoridades de Correos de México para alcanzar acuerdos relacionados al salario, uniformes, vehículos, entre otros temas que aquejan al sector postal.

"Nosotros seguimos, vamos a empezar este año con reuniones, con mesas de trabajo con la empresa a ver cuánto es lo que vamos a avanzar, cuántos son los resultados que tenemos, ya que empieza un año nuevo y vamos a esperar que la autoridad, la parte oficial atienda algunas solicitudes, algunas inquietudes que hemos estado haciendo en un pliego petitorio".

Impacto del salario mínimo en los trabajadores postales

Las acciones de los trabajadores para este nuevo año estarán dictadas por los acuerdos que se alcancen en las mesas de trabajo que sostendrá el sindicato a nivel nacional, especialmente en lo relacionado a las nivelaciones salariales, que es uno de los principales puntos incluidos en el pliego petitorio.

El tema medular que negociarán los trabajadores es el del salario, luego que el mínimo rebasara los 248 pesos diarios que percibe el empleado postal, lo cual les afecta en diferentes áreas.

"El salario mínimo ya nos rebasó, entonces cómo es posible que una empresa federal, en esta caso correos, esté pagando menos del mínimo", añadió el dirigente sindical.

Aunque ya se tuvieron avances en las negociaciones, el dirigente del gremio asegura que todavía están pendientes los temas centrales que son los que más aquejan al trabajador.