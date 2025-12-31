  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 31 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Carteros van por diálogo a inicios de año

Sostendrán mesas de negociación con las autoridades de Correos de México a nivel nacional

Dic. 31, 2025
Los trabajadores postales mantienen las pancartas en las oficinas y reforzarán la presencia del descontento durante el mes de enero
Los trabajadores postales mantienen las pancartas en las oficinas y reforzarán la presencia del descontento durante el mes de enero

Luego de haber acordado una mesa de trabajo con la parte oficial para negociar ajustes salariales, prestaciones y mejoras en las condiciones de trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Postales suspendió el emplazamiento a huelga programado para enero.

Ramón René Escobell Montes, secretario general de la unión sindical en la región Obregón, informó que los trabajadores apuestan a las reuniones con las autoridades de Correos de México para alcanzar acuerdos relacionados al salario, uniformes, vehículos, entre otros temas que aquejan al sector postal.

"Nosotros seguimos, vamos a empezar este año con reuniones, con mesas de trabajo con la empresa a ver cuánto es lo que vamos a avanzar, cuántos son los resultados que tenemos, ya que empieza un año nuevo y vamos a esperar que la autoridad, la parte oficial atienda algunas solicitudes, algunas inquietudes que hemos estado haciendo en un pliego petitorio".

imagen-cuerpo

Impacto del salario mínimo en los trabajadores postales

Las acciones de los trabajadores para este nuevo año estarán dictadas por los acuerdos que se alcancen en las mesas de trabajo que sostendrá el sindicato a nivel nacional, especialmente en lo relacionado a las nivelaciones salariales, que es uno de los principales puntos incluidos en el pliego petitorio.

El tema medular que negociarán los trabajadores es el del salario, luego que el mínimo rebasara los 248 pesos diarios que percibe el empleado postal, lo cual les afecta en diferentes áreas.

"El salario mínimo ya nos rebasó, entonces cómo es posible que una empresa federal, en esta caso correos, esté pagando menos del mínimo", añadió el dirigente sindical.

Aunque ya se tuvieron avances en las negociaciones, el dirigente del gremio asegura que todavía están pendientes los temas centrales que son los que más aquejan al trabajador.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Van por más inclusión laboral en Cajeme para el 2026
Ciudad Obregón

Van por más inclusión laboral en Cajeme para el 2026

Diciembre 31, 2025

Los alumnos que trabajan en alguna empresa han sido reconocidos por su labor y desempeño

Habrá menos camiones el primero de enero
Ciudad Obregón

Habrá menos camiones el primero de enero

Diciembre 31, 2025

A partir del día primero disminuye la afluencia hasta que regresan los alumnos a la escuela

Atendió CIDA Obregón a 200 personas en 2025
Ciudad Obregón

Atendió CIDA Obregón a 200 personas en 2025

Diciembre 30, 2025

Los internos tienen un proceso de recuperación que va de los seis meses a un año, para poder reintegrarse a la sociedad: Araiza