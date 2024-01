Cajemenses cambian sus carreras por los juguetes; más de mil piezas componen su colección

Diseñador gráfico y psicólogo de profesión Gerardo y Fernando Sandoval Trujillo comparten la pasión de coleccionar juguetes. Actualmente los hermanos tienen una tienda que te remonta a la infancia y te hace viajar en el tiempo al encontrar en su negocio piezas de los 80´s y 90´s.

"Hemos tenido hasta juguetes de la década de los cincuentas", compartieron con una sonrisa en el rostro los jóvenes cajemenses.

Gerardo tiene una fascinación por las Tortugas Ninjas, siendo estos los primeros juguetes que empezó a coleccionar y que después ofertó al juntar un número considerable de figuras que saltaron a la fama mundial a través de un comics que se publicó a finales de la década de los ochentas.

"Una vez fui a un tianguis y vi una tortuga ninja, eso me remontó a mi infancia cuando mi papá me compraba tales juguetes, de un día para otro ya tenía buena colección de juguetes de tortugas", expresó, Gerardo.

Por su parte, Fernando no tiene un personaje o piezas en especial pero le atraen los juguetes pues le agradan aquellos que le provocan un grato recuerdo.

"Me gusta coleccionar cosas que me generan nostalgia, es por eso que he decido gastar en un juguete que me recuerde un momento feliz, único e invaluable", comentó Fernando.

Conforme Gerardo y Fernando fueron sumando juguetes llenos de valor sentimental, al verlos como objetos que los regresa a su niñez y les generaba satisfacción decidieron dejar a un lado su carrera profesional e iniciar un viaje enfocado en promocionar sus productos de colección a través de videos online. Actividad que iniciaron hace tres años.

Con su sello particular, cada uno creo su propia imagen la cual juntaron con el objetivo de crear una comunidad que integren personas que los envuelva el coleccionar juguetes que poseen un valor que va más allá de lo monetario.

LA HERMANDAD DE LOS COLECCIONISTAS

"Cada uno tenemos una marca y la promocionamos en páginas diferentes, pero juntos formamos la hermandad de los coleccionistas", manifestaron.

La idea que persiguen es crear una comunidad en donde personas con su mismo gusto compartan experiencias, vivencias y anécdotas a través de un juguete.

El lugar donde en el presente venden sus productos, antes era el consultorio donde Fernando ejercía su profesión de psicólogo, quien remplazó su carrera profesional por la de "coleccionista de juguetes", pues en tal labor encontró su vocación.

"Me gustaba mi trabaja, pero sentía que algo me faltaba, entonces por medio de videos que vi en YouTube donde ofrecían juguetes antiguos me llamo la atención y de un ahorro que tenía me fui a México y traje mercancía y desde ahí empezó el sueño", expresó, Fernando.

Fue así como los hermanos Sandoval Trujillo comenzaron su aventura, la cual transformaron en su estilo de vida.

Desde marzo del año pasado el local, el consultorio de Fernando funge ahora como "un recinto del juguete", cuya colección reúne alrededor de mil piezas las cuales encierran magia porque permite a quien la observa transportarse al pasado.

De esta manera, ingresar a su establecimiento ubicado por la calle 6 de abril entre Zacatecas y Durango en la colonia Centro de Ciudad Obregón es adentrarse a un sitio impregnado por la aventura, felicidad y convivencia sana que proyecta un juguete, el cual representa una figura que encierra un pasaje importante en sus vidas.