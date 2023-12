Cajemenses acuden al cerro de la Virgen de Guadalupe previo a su día

Previo al Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre de cada año, algunos visitantes ya empiezan a acudir al cerro de la Morenita del Tepeyac, para hacer plegarias, cumplir promesas y agradecer por milagros que les ha concedido.

Desde temprana hora, peregrinos salieron ayer desde sus hogares y marcharon hasta el cerrito. Como sucede cada año, algunos de ellos llevaron veladoras, imágenes y flores las cuales colocaron en la cima del cerro, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Una de las visitantes fue María de Jesús Manzanares Vega, quien se movilizó desde la colonia Yucujimari hasta el cerro para acompañar a la Morenita del Tepeyac, debido a que no podrá presentarse el día 12.

"Aunque no sea el Día de la Virgen yo trato de venir a visitarla, a veces le traigo algunas flores. Este año adelanté mi visita debido a que voy a salir de la ciudad y no podré venir el día 12", dijo la devota.

LE HA CONCEDIDO ALGUNOS MILAGROS

Aseguró que durante el transcurso del año suele visitar ocasionalmente el cerro de la Virgen, y en distintas ocasiones le ha concedido milagros.

"He hecho algunas mandas y se me han cumplido, me las ha concedido la Virgen. En una ocasión teníamos a un niño muy malo de salud aquí en el IMSS de Ciudad Obregón, le dijeron que había la posibilidad de que no viviera. Yo le dije a mi amiga que le había ofrecido una manda a cambio de que se aliviara y así fue", comentó.

Una una vez que la Virgen de Guadalupe le concedió dicho milagro, narró, ella misma acudió al cerro, subió hasta la cima y colocó una placa con el nombre del menor, en agradecimiento de que su plegaria fue escuchada y como testimonio del milagro.

Cada año, los fieles peregrinan hasta la zona para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en el año 1531.

Cabe señalar que al exterior del cerro de la Virgen de Guadalupe ya se han instalado algunos vendedores que provienen del sur del país, quienes se mantendrán ofreciendo sus productos hasta el día 14 de diciembre, según informaron.