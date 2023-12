Cajeme: Javier Lamarque confirma haber dado positivo a Covid

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, confirmó que en días pasados se contagió de Covid, por lo que, por atención médica, guardó reposo por una semana.

A través de un comunicado emitido este lunes, el alcalde apuntó que por la enfermedad no pudo asistir a eventos públicos. Sin embargo, aseguró que no dejó desatendidas sus responsabilidades.

"No me desentendí de mis responsabilidades de gobierno, para lo cual he sostenido distintas audiencias privadas con los funcionarios para desahogar los asuntos urgentes", mencionó.

Por otra parte, destacó que mañana martes 5 de diciembre viajará a Hermosillo para llevar a cabo una reunión con funcionarios de Hacienda y tratar el presupuesto para el municipio.

Por último, agradeció a quienes preguntaron sobre su estado de salud y afirmó que se seguirá trabajando en beneficio de Cajeme.

"Les envío a todas y todos un afectuoso abrazo. Y recuerden que seguiremos trabajando juntos por Cajeme y con visión de futuro", concluyó.