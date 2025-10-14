Cajeme Cómo Vamos presenta informe semestral

El 51 por ciento los recursos ejercidos en contratos por el Gobierno Municipal en el periodo de enero a junio de este año, fueron por adjudicación directa y sumaron 70 millones de pesos, informó Diana Biebrich Veloz, coordinadora del programa "¿A dónde va tu dinero?" de Cajeme Cómo Vamos durante su informe semestral.

Entre enero y junio se tuvieron 472 contratos que sumaron cerca de 137 millones de pesos, de los cuales 10 fueron por licitación pública, con un monto de 64 millones de pesos; uno por invitación restringida con dos millones de pesos y 461 por adjudicación directa, con los ya mencionados 70 millones de pesos.

Añadió que se está utilizando mucho la modalidad de adjudicación directa, tanto en contratos como en compras por el Municipio de Cajeme.

"Se ve en los números que estamos utilizando bastante esta modalidad y no solamente en los contratos, sino en las compras".

Además, destacó que el portal de transparencia del Municipio de Cajeme se encuentra inactivo desde el ataque cibernético que sufrió.

DESTACAN HALLAZGOS

Entre los principales hallazgos del informe, la asociación destacó que de 472 contratos revisados, sólo 107 se encuentran disponibles públicamente, lo que representa el 23 por ciento, mientras que 365 permanecen sin publicar, lo que afirman, pone en evidencia mejorar el acceso a la información.

También se encontraron 23 contratos de adjudicación directa que exceden el monto máximo permitido por 18 millones de pesos y 104 compras sin formalizar en contratos.

Biebrich Veloz destacó que se tuvo un retroceso importante en materia de transparencia porque el sitio se encuentra inactivo.