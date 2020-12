Cajeme, atractivo para el turismo

"Esta nueva ruta viene a fortalecer la conectividad aérea y mejorar las tarifas y opciones para los turistas, las autoridades del Estado y Municipio tenían tiempo gestionando y que vienen que vieron la oportunidad en Ciudad Obregón".

Noticia Relacionada Tecnología pone en aprietos a adultos

El nuevo vuelo llegó a las 7:40 a Cajeme con 102 pasajeros; sin embargo, la nave Airbus 320 tiene una capacidad para 186 personas, el cual recibió el tradicional baño al avión dentro del protocolo inaugural.

Se tendrán 3 frecuencias los días lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 6:20 a.m. de Ciudad de México y llegando a las 8:05 am, para salir de nueva cuenta a las 8:30 am.

BUSCAN MÁS VUELOS

Además de la reactivación de vuelos que se encuentran aún suspendidos por la pandemia, se está gestionando que el AICO restablezca las conexiones con Los Cabos y Mérida, informó el delegado Federal de Economía, Luis Núñez Noriega.

"Seguimos impulsando más vuelos y actividad en materia de conectividad, sabemos que hay temas importantes de desarrollo de empleos y empresas".

Mencionó que existe la llegada de empresas en la región sur que requieren conectividad y movilización de ejecutivos y directivos, por lo que gestionar este tipo de vuelos ayudan a que las personas desempeñen sus trabajos.

Ante la apertura de la nueva ruta a la Ciudad de México, agregó que es parte del crecimiento de la economía estatal.