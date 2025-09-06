Cae 11.1% venta de carros nuevos en Cajeme

El pasado mes de agosto, la comercialización de vehículos nuevos en el municipio de Cajeme tuvo un decrecimiento del 11.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los datos compartidos por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Sonora.

Jesús Ramón Martínez Sierra, director de la AMDA en Sonora informó que en agosto que recién concluyó se vendieron en la localidad 441 unidades cero kilómetros; en comparación, en el mismo mes del año anterior se habían comercializado 496 automóviles.

De las 15 agencias que existen en Cajeme, sólo cuatro reportaron aumento y las restantes 11 dijeron haber registrado retrocesos en el comparativo anual.

Por su parte, en la capital del estado, la venta de vehículos nuevos registró también una reducción en las ventas, siendo esta del 7.4 por ciento al hacer el comparativo de agosto 2025 con el mismo mes del año anterior.

En agosto que recién concluyó se vendieron mil 658 unidades cero kilómetros, contra los mil 535 que se comercializaron en el octavo mes del 2024, manifestó el empresario.

De las 36 agencias establecidas en Hermosillo, 15 reportaron mayores ventas, mientras que las restantes 21 registraron alza en sus ventas, finalizó.