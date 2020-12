Buscan niños mil firmas

Carmelita Pablos, vocera de la iniciativa en Cajeme, señaló que en el Municipio se han logrado conseguir 180 firmas, sin embargo, son mil las que se requiere entregar.

"Estamos juntando firmas para que los niños con cáncer puedan recibir sus tratamientos, si juntamos 250 mil firmas a nivel nacional se puede convertir en iniciativa de Ley".

Expresó que en su caso, sus hijos no padecen la enfermedad, sin embargo, la situación por la que se encuentran pasando es preocupante, ya que los tratamientos no llevan un seguimiento o no están completos.

Desde hace 15 días, dijo, se inició con la colecta de firmas, misma que concluirá este domingo, por lo que de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, estarán recibiendo firmas en un bazar ubicado por la calle Sonora, entre Yaqui y Mayo.

Los requisitos para formar parte del proyecto, son acudir con las medidas de seguridad ante el covid, llevar credencial de elector, llenar y firmar el formulario.

La iniciativa ciudadana busca reformar el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los artículos 13, 27 y 77 bis 1 de la Ley General de Salud y el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para garantizar su acceso a medicamentos de calidad.