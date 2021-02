Batallan para conseguir la credencial INE

Además, los inconformes señalan una serie de irregularidades que provocan pérdida de tiempo y horas laborales por acudir al módulo de atención ubicado en la Comisaría de Esperanza.

"Piden una credencial de la escuela que no viene en los requisitos de la página del INE y obviamente no la traemos, luego hicimos la cita por Internet y uno confía en que los datos de la página están bien", señaló Aarón Kalep Guerrero.

"Allá en Obregón me dieron para atrás, no me respetaron la cita, me mandaron para Esperanza por lo mismo, y aquí en la Comisaría me dicen que vaya al INE en el centro de Obregón", manifestó Héctor Raúl Pérez.

"A mí me mandaron de la Marte R. Gómez, ahora es una renovación, para eso se especifica en la página que es un comprobante de domicilio y la credencial de elector, llegas aquí y piden el acta de nacimiento, que especifiquen bien lo que van a pedir", expresó Mónica Miranda.

Al menos en la Comisaría de Esperanza se encuentran tres empleados públicos, quienes para atender a una persona tardan alrededor de una hora, dijeron, pero esa situación provoca el malestar de los solicitantes.

El acceso para quienes no cuentan con cita es sinónimo de esperar en ocasiones por más de cinco horas, señalaron.