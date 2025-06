Barra de Abogados Sonorense: Baja participación ciudadana no da elementos legales para anular elecciones

Con la reciente elección del Poder Judicial y el bajo nivel de participación ciudadana registrado, han surgido voces que exigen su anulación, situación que, de acuerdo a la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Sonora, se cuenta con pocos argumentos legales para que se pueda llevar a cabo este escenario.

Omar Alberto Guillen Partida, presidente de la Comisión de Derecho Económico de la Barra, detalló que, aun cuando el abstencionismo registrado es preocupante desde el punto de vista democrático, no se contempla como causal directo de nulidad en la legislación electoral mexicana.

"Es muy complicado que esto pudiera ser una realidad, ya que como lo hemos dicho, mucha de la gente, y que es una posición bastante respetable, tomó la decisión de no ir a votar para no legitimar el proceso. Pero en términos muy legales y muy jurídicos, en términos técnicos, este proceso estuvo legitimado desde que fue aprobado por las dos terceras partes de los diputados y de los senadores, y que este proceso pasó a ser parte de la Constitución", explicó.

Por lo anterior, resaltó que la estrategia de no salir a votar para que no se legitimara la elección, no fue una estrategia correcta, pero que, como gremio de juristas, están considerando propuestas para mejorar el proceso electivo de jueces y magistrados, como aumentar los requisitos para candidatos, reformar la boleta de votación y fomentar el uso de tecnología como el voto electrónico. Señalando al menos 30 áreas de mejora y la importancia de un comité de evaluación claro y efectivo para los candidatos.

"También estamos hablando de cómo se conforma el comité de evaluación de los candidatos y el proceso, que quede claro el proceso interno que lleva a cabo el comité de evaluación, donde define ya prácticamente las propuestas que quedarán en las boletas para que el ciudadano pueda votar. Nos llamó mucho la atención cuando el Congreso de la Unión presentó un escrito ante el INE denunciando 26 candidatos que tenían relación con la delincuencia organizada, ¿cómo se filtró ese grupo de candidatos?, habría que averiguarlo, pero eso deja claro que necesitamos revisar cómo se está trabajando eso entre los comités de evaluación", apuntó.

Para finalizar expuso que se ha dejado de tener el compromiso constitucional de estar impulsando la participación ciudadana, la cultura del voto, la cultura de involucrar a la ciudadanía en temas nacionales y estatales. "En todo esto puedo decir que el mayor responsable ha sido el INE y el IEE del ausentismo del ciudadano en las urnas, porque no ha tenido el presupuesto o la capacidad para poder llegar al ciudadano y poderle explicar lo importante que es que puede emitir su voto en las elecciones".