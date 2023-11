Ayuntamiento de Cajeme no solicitará préstamos para el pago de aguinaldos: Javier Lamarque

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, afirmó que el Ayuntamiento tiene todo listo para el pago de aguinaldo a los trabajadores por lo que no requerirá ningún préstamo para solventar dicho gasto.

En lo que va de la administración las finanzas han mostrado sanidad, dijo, por lo que se cuenta con la capacidad económica para poder entregar en tiempo y forma el pago correspondiente.

"Afortunadamente, hasta ahorita tenemos todo en orden. No tenemos previsto pedir algún préstamo para el pago de los aguinaldos, es muy curioso porque yo me acuerdo que en el pasado, a pesar de que contaban con cientos de millones de pesos en préstamos, al final pedían más para aguinaldos, esto no lo haremos nosotros", expresó.

También, Lamarque Cano descartó el que se pedirá algún crédito para la nómina de fin de año.

"No se pedirá dinero para la nómina de fin de año, como sucede en otros Ayuntamientos, afortunadamente nosotros tenemos un gobierno bien administrado financieramente", sostuvo.

MÁS AGUINALDO PARA JUBILADOS EN 2024

La presidenta de la Asociación de Jubilados y pensionados, Margarita Domínguez García, manifestó que a mediados del 2023, se aprobó un convenio en Cabildo que establece que se asignarán dos días adicionales de aguinaldo al paquete navideño que se entrega cada año a trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Cajeme.

Agregó que la medida empezará a aplicar a partir del próximo año, debido a que se tiene que incluir en el presupuesto del municipio.

Domínguez García dijo que el aumento ya vendrá incluido en caso de que algún jubilado pida una adelanto de su aguinaldo durante el mes de julio del 2024, opción que se les da cada año.

El Presidente Municipal reiteró su compromiso de no dejar más deuda pública para el Ayuntamiento de Cajeme, una vez que finalice su administración.