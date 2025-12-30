Ayuntamiento de Cajeme busca mejorar la movilidad en el municipio

Cajeme ya cuenta con un Plan Integral de Movilidad Urbana en el que trabajó el Gobierno Municipal, de la mano con un consultor externo, para implementar acciones que ayuden a mejorar la movilidad vehicular y peatonal, este fue aprobado recientemente por el Cabildo con el objetivo de que haya un crecimiento más ordenado.

La edil, Adriana Torres de la Huerta, destacó que es importante que haya un seguimiento y una evaluación de este plan estratégico.

"Un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable debería partir de una visión de ciudad centrada en las personas, no en los vehículos. Implica ordenar el crecimiento urbano, priorizar el transporte público eficiente, seguro y accesible, integrar movilidad peatonal y ciclista, reducir impactos ambientales y garantizar que cada decisión en infraestructura, rutas y servicios, esté alineada con metas claras, medibles y evaluables en el tiempo. Sin planeación, la movilidad se vuelve improvisación; con planeación, se vuelve calidad de vida", comentó.

Asimismo, dijo que cualquier acción relacionada con la movilidad debe estar alineada al Plan Municipal de Desarrollo y sustentada en diagnósticos técnicos. "Por eso, desde el Cabildo he insistido en que tanto el Plan Municipal de Desarrollo como los planes sectoriales, como el de movilidad, se trabajen con seriedad, seguimiento y evaluación", dijo.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

También fue aprobado recientemente un Plan Municipal de Desarrollo, el cual es el instrumento rector de la planeación, agregó la regidora.

"Ahí se establecen los ejes, objetivos y prioridades que deben guiar todas las decisiones de gobierno durante la administración. El reto que he señalado es el seguimiento, que el Plan no se quede en un documento aprobado, sino que se traduzca en programas operativos, indicadores claros y evaluaciones periódicas. La planeación no termina con la aprobación, empieza ahí", mencionó.

El Plan Integral de Movilidad Urbana cuenta con un Análisis Financiero para la Modernización de las rutas del Transporte.