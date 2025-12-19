Avanza Sonora en infraestructura para el desarrollo: Durazo

El 2025 está cerrando con muy buenos avances en infraestructura para el desarrollo, destacando varios nuevos tramos carreteros, modernización de puertos e infraestructura de tipo turístico, y sosteniendo reuniones de análisis con etnias y en distintas regiones para ver lo ya realizado y los temas pendientes que quedan para retomados en el 2026, dijo el gobernador Alfonso Durazo.

En el tema del desarrollo económico, dijo, el estado avanza en relación con el resto del país, pues es uno de los que tiene menor desocupación a nivel nacional; y uno de los rubros estelares es el de la infraestructura.

"Tenemos el puerto de Guaymas, la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que estamos a un par de semanas de concluirla y estar lista para entregarla por nuestra presidenta; y seguimos avanzando en la carretera Guaymas-Chihuahua", señaló.

En lo relativo al rubro de la infraestructura de salud, mencionó la construcción de los hospitales del IMSS en Navojoa y en San Luis Río Colorado, y reveló que se trabaja en el proyecto ejecutivo para construir en Guaymas un hospital del IMSS similar al de San Luis Río Colorado.

En el tema de la atracción turística, recordó que se construyen los malecones de San Carlos, Guaymas Empalme y Puerto Peñasco, entre otras obras que busca potenciar el atractivo de la entidad para los visitantes.

Por otra parte, hizo ver que el tema del agua fue fundamental durante el presente año, y afortunadamente se registraron lluvias razonablemente favorables, porque el estado viene de tres años con una sequía muy aguda, "y el tema del bienestar, que siempre será una prioridad para nuestro gobierno", expresó.

Comentó que uno de los pendientes para sacar adelante antes de finalizar 2025, era dar seguimiento a los avances y pendientes del Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, donde este viernes se tuvo un diálogo en Vícam Pueblo, cabecera de los ocho pueblos tradicionales, en el que se rindió un informe de lo relativo a la cuestión agropecuaria y de salud para la etnia.

"Así estamos cerrando en cada una de las áreas: evaluando avances, y, sobre todo, pendientes para darles continuidad", mencionó la primera autoridad de la entidad.