Aumenta la violencia en casa

“Alguien le dijo que lo estaba engañando y me atacó, me ofendía, no me daba dinero, ni llaves de la casa tenía”.

Al igual que ella, existen miles de casos más; cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exponen que de enero a octubre se han registrado 4 mil 288 casos de violencia familiar, mientras que el mismo periodo, pero de 2019, fueron 2 mil 859.

En el caso de Cajeme se han contabilizado 536 carpetas de investigación por este delito, siendo el segundo Municipio con mayor número de casos después de Hermosillo.

Pese a que al inicio del 2020 la tendencia iba a la baja, en los últimos 3 meses los casos de abuso doméstico comenzaron a incrementarse, en agosto se registraron 50, en septiembre 67 y octubre cerró con 81.

TIENEN OTROS DATOS

Las cifras oficiales reportan 22 feminicidios en el Estado, pero de acuerdo con la Red Feminista Sonorense, tan solo en Cajeme se han contabilizado 27 asesinatos a mujeres.

Además, han recibido 4 reportes de amenaza de muerte, 17 intentos feminicidas, 2 raptos, 33 desaparecidas, 10 intentos de rapto, 2 casos de acoso, 3 de violación y 8 de violencia.

Los datos reflejan la necesidad de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Sonora, por lo que, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas marcharán el día de hoy a partir de las 4:00 de la tarde, partiendo del Estadio Tomás Oroz Gaytán al Discóbolo de la Laguna.