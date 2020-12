Atienden en Navidad más de 20 incendios

Pese a que no se registraron pérdidas que lamentar, exhortó a la ciudadanía a tener precaución, ya que en años anteriores se han presentado casos de accidentes que resultaron con la pérdida de extremidades.

"La pirotecnia es riesgosa, no se tiene la precaución de estar con los niños, la recomendación es no utilizarla, las armas de fuego mucho menos, no hay situación que amerite los disparos al aire".

Además, mencionó que se registró un accidente donde un vehículo cayó a las aguas del Canal Bajo, llamado en el que un automóvil se impactó contra la unidad de rescate acuático.

Agregó que durante estas celebraciones son frecuentes los llamados por incendio, por lo que recomendó apagar fogatas y fogones, revisar el cableado eléctrico y las estufas, además de supervisar a los niños que en ocasiones juegan con fuego.