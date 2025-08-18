Arranca en Cajeme registro de Adultos Mayores para pensión Bienestar

El registro para la Pensión Bienestar para el Adulto Mayor arrancó este lunes y permanecerá abierto hasta el 30 de agosto, al que pueden acudir todas las personas de 65 años en adelante, informó personal de la Secretaría del Bienestar.

Los adultos mayores deben acudir al módulo de registro con su identificación oficial vigente, Curp, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio y dos teléfonos de contacto.

En el caso de Cajeme el registro es el Cum de Ciudad Obregón en el área de la Secretaría del Bienestar, además que se tendrán módulos en Bácum, San Ignacio Río Muerto,

El registro será por orden alfabético con un horario de las 08:00 a las 15:00 horas, por lo que los adultos mayores pueden acudir directamente con los documentos que se solicitan.

El registro permanecerá abierto hasta el 30 de agosto y los días lunes asignaron para las letras A, B y C, martes D, E, F, G y H, miércoles I, J, K, L, M, los jueves N, Ñ, O, P, Q y R, los viernes S, T, U, V, W, X, Y y Z, mientras que los sábados será para todas las letras.

SEGUIRÁ REGISTRO DE MUJERES BIENESTAR

El registro del programa Pensión Mujeres Bienestar quedará con la calendarización de incorporación que se ha manejado para ese programa de la Secretaría del Bienestar durante el transcurso dl mes.

La Pensión Mujeres Bienestar es exclusivamente para las mujeres de 60 a 64 años de edad, mientras que la Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor es para las personas de ambos sexos de 65 años en adelante.