  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Arranca en Cajeme registro de Adultos Mayores para pensión Bienestar

Los adultos mayores de Cajeme pueden acudir al Cum de Obregón a realizar el registro

Ago. 18, 2025
El programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor mantendrá su registro durante dos semanas en Cajeme
El programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor mantendrá su registro durante dos semanas en Cajeme

El registro para la Pensión Bienestar para el Adulto Mayor arrancó este lunes y permanecerá abierto hasta el 30 de agosto, al que pueden acudir todas las personas de 65 años en adelante, informó personal de la Secretaría del Bienestar.  

Los adultos mayores deben acudir al módulo de registro con su identificación oficial vigente, Curp, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio y dos teléfonos de contacto.

En el caso de Cajeme el registro es el Cum de Ciudad Obregón en el área de la Secretaría del Bienestar, además que se tendrán módulos en Bácum, San Ignacio Río Muerto,

El registro será por orden alfabético con un horario de las 08:00 a las 15:00 horas, por lo que los adultos mayores pueden acudir directamente con los documentos que se solicitan.

El registro permanecerá abierto hasta el 30 de agosto y los días lunes asignaron para las letras A, B y C, martes D, E, F, G y H, miércoles I, J, K, L, M, los jueves N, Ñ, O, P, Q y R, los viernes S, T, U, V, W, X, Y y Z, mientras que los sábados será para todas las letras.

SEGUIRÁ REGISTRO DE MUJERES BIENESTAR

imagen-cuerpo

El registro del programa Pensión Mujeres Bienestar quedará con la calendarización de incorporación que se ha manejado para ese programa de la Secretaría del Bienestar durante el transcurso dl mes.

La Pensión Mujeres Bienestar es exclusivamente para las mujeres de 60 a 64 años de edad, mientras que la Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor es para las personas de ambos sexos de 65 años en adelante.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
En Cajeme siguen las multas por poda inmoderada
Ciudad Obregón

En Cajeme siguen las multas por poda inmoderada

Agosto 17, 2025

Recientemente se aplicó una sanción a un negocio de nueva creación en la zona urbana

Persiste descuido y maltrato animal en Cajeme
Ciudad Obregón

Persiste descuido y maltrato animal en Cajeme

Agosto 17, 2025

Rescate Animal de Cajeme recibe entre 2 y 3 reportes diarios

Agua de la llave con mal olor causa intriga en la Misión del Prado
Ciudad Obregón

Agua de la llave con mal olor causa intriga en la Misión del Prado

Agosto 17, 2025

Piden que el Oomapasc intervenga y les proporcione una solución