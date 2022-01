"Arde" el Departamento de Bomberos

"Ver trabajar a los Bomberos así me enorgullece, pero también me entristece, sus botas estaban rotas y llenas de agua, sus cascos no tenían viseras de protección y había peligro de que su rostro se lastimara al manipular las herramientas hidráulicas", fueron las palabras del comandante de Bomberos al recordar la intervención que personal de la Segunda Compañía hizo en un fatal accidente ocurrido la mañana del lunes.

La declaración de Ángel Francisco García Tellechea fue emitida durante una ceremonia donde se les hacía entrega de una máquina extintora, una ambulancia, un vehículo de ataque rápido y equipo.