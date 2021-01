Aplica municipio Código Rojo y paraliza actividades

Además, los antros, bares, salones de fiestas, eventos masivos e incluso salones de belleza, son los giros que permanecerán cerrados durante la primera fase del protocolo, informó Francisco Mendoza Calderón, titular de Protección Civil Municipal.

"Si no tienen nada a que salir, por favor no salgan, necesitamos no pasar a semáforo rojo por la Federación, la única manera es que todo mundo nos unamos y nos cuidemos para no tener que brincar a rojo y cerrar de nuevo las más de 2 mil empresas", destacó.

Mencionó que dentro de los lineamientos se pretende que el servicio de transporte público también deje de operar a las 8:00 de la noche; sin embargo, se está analizando que continúe su horario normal para no afectar a trabajadores o personas que requieran trasladarse por una emergencia.

De igual forma comentó que se agregaron más medidas para reducir la movilidad y la aglomeración de personas, por lo que se cerraron los accesos a la Presa Álvaro Obregón (Oviáchic) a la altura del poblado de Hornos, y se retomará el programa de Alcoholímetro en los filtros de vigilancia en diversos puntos de la ciudad.