Anuncian fecha de entrega de tarjeta Bienestar para becas

La próxima semana inicia la entrega de las tarjetas del Banco Bienestar a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad inscritos a los diferentes programas federales y se espera que el depósito de las becas sea para antes de que concluya el año.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó que el arranque de la entrega de las tarjetas se programó para el 25 de noviembre para los alumnos que se inscribieron este ciclo al programa Beca Benito Juárez de preparatoria, Jóvenes Escribiendo el Futuro de universidad y Rita Cetina para secundaria.

Se hizo el llamado a los padres de familia y a los jóvenes a estar al pendiente de los avisos oficiales de las escuelas, ya que éstas les indicarán el lugar y la hora a la que deben acudir a recibirlos.

Normalmente la entrega se realiza en los planteles educativos, por lo que esa dinámica pudiera continuar.

También se está realizando la reposición gradual de las tarjetas vencidas de los diferentes programas de becas que se tienen.

HABRÁ REGISTRO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Para el mes de enero se tendrá la inscripción de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de la beca Rita Cetina, con lo que serán acreedores por primera de estos recursos los estudiantes de primaria.

Los estudiantes de primero a tercero se registrarán para el próximo mes de septiembre.