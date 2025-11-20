  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Anuncian fecha de entrega de tarjeta Bienestar para becas

Los estudiantes que se registraron en el programa recibirán su pago en las tarjetas del Banco Bienestar

Nov. 20, 2025
Se espera que la entrega de las tarjetas se realice en los planteles educativos por fechas específicas
Se espera que la entrega de las tarjetas se realice en los planteles educativos por fechas específicas

La próxima semana inicia la entrega de las tarjetas del Banco Bienestar a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad inscritos a los diferentes programas federales y se espera que el depósito de las becas sea para antes de que concluya el año.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó que el arranque de la entrega de las tarjetas se programó para el 25 de noviembre para los alumnos que se inscribieron este ciclo al programa Beca Benito Juárez de preparatoria, Jóvenes Escribiendo el Futuro de universidad y Rita Cetina para secundaria.

Se hizo el llamado a los padres de familia y a los jóvenes a estar al pendiente de los avisos oficiales de las escuelas, ya que éstas les indicarán el lugar y la hora a la que deben acudir a recibirlos.

Normalmente la entrega se realiza en los planteles educativos, por lo que esa dinámica pudiera continuar.

También se está realizando la reposición gradual de las tarjetas vencidas de los diferentes programas de becas que se tienen.

HABRÁ REGISTRO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

Para el mes de enero se tendrá la inscripción de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de la beca Rita Cetina, con lo que serán acreedores por primera de estos recursos los estudiantes de primaria.

Los estudiantes de primero a tercero se registrarán para el próximo mes de septiembre

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Proponen taxistas ruta de ingreso al Centro de Obregón: van por orden en esa zona
Ciudad Obregón

Proponen taxistas ruta de ingreso al Centro de Obregón: van por orden en esa zona

Noviembre 20, 2025

Los taxistas de la federación quieren apoyar en el ordenamiento del primer cuadro de la ciudad

Seminario de Ciudad Obregón cumple hoy su 64 aniversario
Ciudad Obregón

Seminario de Ciudad Obregón cumple hoy su 64 aniversario

Noviembre 20, 2025

A lo largo de su existencia han egresado cerca de 160 sacerdotes y 1 Obispo

Adiós a un negocio tradicional del Mercajeme; familia agradece décadas de apoyo
Ciudad Obregón

Adiós a un negocio tradicional del Mercajeme; familia agradece décadas de apoyo

Noviembre 19, 2025

A través de redes sociales, enviaron un emotivo mensaje a la sociedad; con él se va una historia llena de regalos de Navidad y demás festividades