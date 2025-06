Alerta Condusef contra suplantadores: fraude que roba dinero y datos personales

Suplantadores que se hacen pasar por instituciones financieras piden dinero, anticipos o datos personales a cambio de préstamos a tarjetahabientes en una estafa que se ha dado a nivel nacional y pudiera afectar también a la población de Sonora, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La dependencia federal dio a conocer que los suplantadores usan nombres y logotipos para engañar a usuarios de servicios financieros, haciéndose pasar por bancos, instituciones financieras, entre otros.

¿CÓMO OPERAN?

Su modus operandi es que contactan a sus víctimas a través de medios como Whatsapp o mensajes de texto pidiendo información personal, lo cual puede poner en riesgo los datos sensibles.

Además, piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósitos a una cuenta bancaria a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada.

"Con la supuesta finalidad de gestionar un crédito, adelantar mensualidad, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos", alertó la Condusef.

Una vez que los estafadores reciben el dinero desaparecen, con lo que dejan a sus víctimas sin el crédito ni posibilidad de recuperar el monto que éstos depositaron.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA PROTEGERTE?

Para evitar ser víctimas de fraudes se recomienda verificar la legitimidad de las instituciones financieras, lo cual se puede hacer a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), además de desconfiar de cualquier institución que pida anticipos o datos personales, sobre todo a través de mensajería de Whatsapp y redes sociales.

Lo más recomendable es utilizar sitios web seguros, oficiales y con los protocolos de seguridad adecuados.

En el 2024 se registraron en Sonora 419 reclamaciones ante la Condusef por consumos vía Internet no reconocidos, así como 400 transferencias electrónicas no reconocidas y 259 consumos no reconocidos, lo cual tiene que ver directamente con el robo de datos personales, por lo que se recomienda tener cuidado al momento en que se acercan este tipo de estafadores.