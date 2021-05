Agua y seguridad temas predominantes en el debate

En el caso de Rosario Robles Robles, destacó que es importante destinar recursos a un sector de la niñez y la juventud, que no se han integrado a la sociedad; además dotar de herramientas administrativas y tecnológicas, así como de capacitación a las corporaciones policiacas.

Noticia Relacionada Con el cambio de clima llegan las alergias

PUBLICIDAD

Resaltó la burocracia en los procesos de investigación en el caso de las desapariciones forzadas y la labor de las madres buscadoras, "como mujer me duele mucho la desaparición de personas y me pongo en el lugar de la madre y del padre que en este momento tienen hijos e hijas desaparecidos, eso debe terminar, es inaudito y no debemos naturalizarlo, como tampoco que sean las mujeres las buscadoras de sus seres queridos, eso sólo sucede en México, esa es una función del Estado y el Estado es quien la tiene que hacer".

Por su parte, Bours Castelo resaltó el hecho de que Cajeme ocupe el cuarto lugar dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo y dijo que una de las formas de combatir la inseguridad es aumentar el salario de los policías, otorgar becas de estudios para sus hijos, así como una pensión vitalicia para las viudas.

En tanto, Gándara Camou dijo que la seguridad debe estar en manos de funcionarios capaces y comprometidos, que no busquen otros cargos políticos y que además no sean impuestos. Además, el fortalecimiento de las corporaciones policiacas, aumentando su personal, "hay muchas personas valiosas en la Policía, son los de arriba a los que hay que vigilar".

En el tema del uso del agua, los tres coincidieron en proyectos para ser más eficientes en el uso de ese recurso mediante la implementación de programas en los organismos operadores, el revestimiento de canales de riego, tecnificación en cultivos, entre otros.

Por otra parte, se abordó el tema del acueducto Independencia y tanto los candidatos como la candidata se comprometieron a ser respetuosos del estado de derecho y no dividir a la sociedad sonorense.

"El acueducto ya está, hay que utilizarlo para casos de emergencia pero pagando al Distrito de Riego, únicamente si mejoramos la red de distribución que hay en Hermosillo no va a ser necesario, Hermosillo trata mil 500 metros cúbicos por segundo, el acueducto en su máxima aportaría 1.20 metros por segundo, significa que trata más agua la capital que la que necesita el acueducto", explicó.

Resaltó en el debate el hecho de que Bours Castelo reprochara a Gándara Camou la supuesta participación del ex funcionario padrecista Roberto Romero en su campaña, a lo que el "Borrego" respondió que no, ya que no integraría a su equipo a una persona "non grata".