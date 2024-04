Aseguran agua para el consumo humano

A pesar de que se registran bajos niveles de agua en la presa Álvaro Obregón, hay suficiente líquido vital en pozos y para surtir a las plantas potabilizadoras, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

El presidente municipal dijo tener confianza en que lloverá y no habrá necesidad de que se apliquen tandeos, sin embargo, destacó la importancia de que los ciudadanos hagan un uso responsable de este recurso natural, para no agravar la situación.

"En Cajeme todavía no llegamos a los tandeos gracias a Dios, todavía tenemos agua para surtir a las plantas potabilizadoras, hay también en los pozos, tenemos bastante agua en el subsuelo. Nosotros esperamos que no sea necesario llegar a esta medida", comentó.

Recordó que por parte del Ayuntamiento se ha implementado una estrategia para combatir el desperdicio del agua potable.

"Por parte del Ayuntamiento el plan que tenemos es que no se desperdicie el agua, es decir, que se use de manera responsable por parte de todos. Por supuesto que esperamos que pronto llueva, que esto no llegue a mayores y que la sequía termine, de manera que se recupere la presa", mencionó.

SE TOMARÁN MEDIDAS ANTE EL DESPILFARRO

Entre las medidas que se han tomado para cuidar el líquido vital, se encuentra la aplicación de multas por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) a los usuarios que despilfarran cantidades excesivas al lavar sus banquetas y automóviles con mangueras.

"Hay multas y hemos hecho distintos llamados, pero estamos diseñando además una estrategia de comunicación para insistirle a las personas para que cuiden al máximo el agua, este mismo llamado es para los productores, para que no se desperdicie el agua lo más que se pueda", dijo.